La chronique de FX Pietri : Ascoval, l'industrie française en danger ?

Dans le Nord, pour le cas d'Ascoval, environ 270 emplois sont menacés. Si on regarde plus largement la France, notre pays serait en train de perdre ses usines. Selon François-Xavier Pietri, "l'industrie apparaît quand même bien bouchée" si on se réfère aux "dossiers qui s'accumulent à Bercy". Toutefois, "en 2018, les chiffres se sont inversés. Pour la première fois depuis 18 ans, l'industrie française a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit".



Ce jeudi 23 mai 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de l'industrie française qui semble être en danger.