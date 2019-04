La chronique de FX Pietri : baisse de la TVA, une fausse bonne idée

Emmanuel Macron s'adressera ce lundi soir aux Français pour annoncer les mesures retenues à l'issue du Grand débat. Chacun se demande si la baisse ciblée de la TVA, une suggestion fréquemment évoquée lors des discussions, va être adoptée. Selon François-Xavier Pietri, "c'est une très mauvaise idée". En effet, rien ne garantit cette baisse. De plus, il faudra l'accord de tous nos partenaires européens pour la mettre en place, sans mentionner que cela engendrerait plus de dépenses publiques. "La TVA, tout le monde la paie, personne ne l'aime. Et tout le monde est content quand elle baisse, même si ça ne marche pas", ajoute notre expert.





Ce lundi 15 avril 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la baisse de la TVA, une fausse bonne idée. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 15/04/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.