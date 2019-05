La chronique de FX Pietri : Chômage, une baisse au ralenti

Selon l'Insee, le taux de chômage est en recul de 0,1 point au premier trimestre 2019, son plus bas niveau depuis début 2009. C'est une bonne nouvelle car 64 000 emplois ont été créés dans le privé. Selon François-Xavier Pietri, ce pourcentage diminue lentement. Le gouvernement parviendra-t-il à atteindre les 7% de taux de chômage promis par Emmanuel Macron d'ici la fin de son quinquennat ?



