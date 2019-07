La chronique de FX Pietri : Fraude sociale, quel manque à gagner ?

Selon une note confidentielle révélée par le journal Les Échos, la fraude sociale coûterait entre sept et neuf milliards d'euros aux caisses de l'État. Notons que celle-ci regroupe à la fois le détournement de prestations comme le RSA ou les aides au logement, la fraude aux faux numéros de sécurité sociale et le travail dissimulé. C'est surtout ce dernier qui coûte très cher. Dans le transport routier par exemple, le taux de salariés non déclarés s'élève à 9%, dans le BTP à 8%, dans les cafés-restaurants à 6,7% et dans le commerce alimentaire à 4,6%. Il s'agit d'ailleurs des quatre secteurs d'activités les plus fraudeurs.



