La chronique de FX Pietri : Grève des fonctionnaires, quelle mobilisation ?

Les raisons de la grogne des fonctionnaires sont multiples. Selon François-Xavier Pietri, "la réforme de la fonction publique" est la "principale revendication" des agents publics. L'allongement du temps de travail, le rétablissement du jour de carence et le recours aux contractuels sont aussi des points qui fâchent les manifestants. Les fonctionnaires ont-ils raison de se plaindre ?



