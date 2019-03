La chronique de FX Pietri : Impôts, les riches vont-ils devoir payer ?

C'est une quasi-certitude. Le Grand débat national va déboucher sur une augmentation de la fiscalité des riches. On parle notamment d'un renforcement de l'IFI et de droits de succession plus élevés pour les plus fortunés. Qui en sont concernés ? Une hausse de la fiscalité des riches va-t-elle donner plus de pouvoir d'achat aux plus modestes ?



Ce jeudi 14 mars 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, nous parle de la réforme fiscale à l'issue du Grand débat national. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi du 14/03/2019 présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l'actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.