La chronique de FX Pietri : Indicateurs au vert, ça va vraiment mieux ?

Avec 31 millions d'arrivées hôtelières en 2018, soit 3,6% de plus que l'année précédente, l'Île-de-France a battu un record. Même si la crise des gilets jaunes a provoqué un creux au mois de décembre 2018, elle n'a pas suffisamment impacté la fréquentation touristique explique François-Xavier Pietri. Autre bonne nouvelle, selon l'Insee, le taux de chômage a été de 8,8% au quatrième trimestre 2018, son plus bas niveau depuis 2009. Au vu de ces bons chiffres, l'économie va-t-elle réellement mieux ?



