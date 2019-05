La chronique de FX Pietri : L'hypermarché Casino, un modèle obsolète ?

Le secteur de la grande distribution va de plus en plus mal. Après Auchan et Carrefour, c'est au tour de Casino de "crouler" sous les dettes. Le distributeur a donc décidé de se placer dans une procédure de sauvegarde. Notons que la dette s'élève à 3,3 milliards d'euros. Cette procédure ne signifie en aucun cas un dépôt de faillite, mais plus une mesure pour réaménager sa dette. Cette dette colossale pourra-t-elle amener Casino à vendre certains de ses hypermarchés ?



