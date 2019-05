La chronique de FX Pietri : Martinez, grand perdant des gilets jaunes ?

Les temps sont durs pour la CGT qui ouvre ce lundi son 52ème congrès à Dijon. Depuis 2016, celle-ci a accumulé les échecs face à la CFDT, aux réformes du gouvernement et à l'insuccès de la réforme de la SNCF. Selon François-Xavier Pietri, "les gilets jaunes ont obtenu en quelques mois plus que la confédération en plusieurs années".



Ce lundi 13 mai 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la CGT qui ouvre son 52ème congrès à Dijon. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 13/05/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.