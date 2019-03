La chronique de FX Pietri : Partira-t-on plus tard en retraite ?

"On vit plus longtemps, on doit travailler un peu plus longtemps (...) Ce que propose madame Buzyn est effectivement courageux". C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur l'allongement du temps de travail. "Deux poids lourds" seraient donc aujourd'hui favorables à cette réforme, ce qui déplaît fortement aux syndicats. Pourquoi ce sujet a-t-il resurgi ?



