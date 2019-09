La Chronique éco : 9,3 milliards de baisses d'impôts en 2020

L'ECO - Ce lundi 16 septembre 2019, François-Xavier Pietri nous décrypte les baisses d'impôts prévues en 2020.

Un peu plus de neuf milliards d'euros de baisses d'impôts sont prévues pour l'année prochaine. Il s'agit d'une compilation de la baisse d'impôt sur le revenu et la baisse de la taxe d'habitation. Cette diminution fait suite à la fin de la hausse de la taxe carbone et à l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités. Selon François-Xavier Pietri, "on a encore, en matière de baisses d'impôts, un peu de marge".



