La Chronique éco : L'Elysée mise sur la reprise, pas gagné !

"Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance", a affirmé le chef de l'Etat samedi dernier lors du G7. Du côté des Français, l'enthousiasme n'est pas du tout au rendez-vous puisqu'ils ne veulent pas dépenser. La situation est d'ailleurs confirmée par l'Insee qui informe que la consommation des Français patine aux deuxième trimestre. De plus, cette année, ils sont de moins en moins à partir en vacances. Ces derniers préfèrent épargner. Sur les 17 milliards d'euros injectés par le gouvernement pour relancer le pouvoir d'achat, 2/3 ont été placés dans le livret A. Selon notre expert, il en faudra plus pour relancer la croissance.



