La Chronique éco : Les hypermarchés tirent les prix vers le bas

L'ECO - Une commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale pour mettre fin à "l'omerta" des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs.

Le bras de fer saignant entre la grande distribution et les fournisseurs se poursuit. D'ailleurs, la tension est telle qu'une commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale. Manifestement, la loi issue des Etats généraux de l'alimentation n'a eu aucun effet et quatre centrales d'achat continuent à faire la loi dans le pays. Les députés ont émis 40 propositions, mais seront-elles prises en compte ?



