La Chronique éco : Réforme des retraites, tous perdants ?

Dans le cadre de la réforme des retraites, Édouard Philippe reçoit cette semaine les partenaires sociaux. Alors que la réforme devrait démarrer en 2025, il faut encore trouver dix milliards d'euros. Pour y parvenir, plusieurs pistes sont étudiés dont l'accélération de la réforme Touraine. Par ailleurs, Emmanuel Macron a récemment évoqué la nécessité de trouver un accord sur l'allongement de la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ. Est-ce plus juste ? Qui en sont les gagnants et les perdants ?



