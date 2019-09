La Chronique éco : Retraites, que reste-t-il du projet Macron ?

L'ECO - Ce vendredi, les questions se posent sur la réalisation des promesses d'Emmanuel Macron.

Lors du discours d'Emmanuel Macron le 12 avril 2017, il a évoqué plusieurs sujets. Parmi ses promesses de campagne, il y a eu la fin des régimes spéciaux pour atteindre une situation égalitaire. Ce n'est pas le cas puisque certains d'entre eux sont toujours conservés. Concernant l'âge légal de départ à la retraite, il est maintenu à 62 ans, certes, mais les dispositions prises par le gouvernement incitent à partir plus tard, pour plus de retraites. Quant à la baisse de pension, ce sera surement le cas pour les futurs retraités à cause des nouvelles réformes.



Ce vendredi 13 septembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", revient sur les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.