La circulation différenciée a-t-elle vraiment un impact sur la pollution ?

Si la France a encore peu de recul sur ce type de dispositif, les études réalisées jusqu'ici tendent à démontrer l'effet positif à court terme, en particulier sur certains polluants, d'une réduction de la circulation.





Lors de la précédente mise en oeuvre, le 27 février 2019 - il s'agissait alors d'un dépassement du seuil de pollution aux particules fines -, l'interdiction visant les véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés devait permettre, selon Airparif, de réduire de 12% les véhicules en circulation, de diminuer de 32% les émissions d'oxydes d'azote, de 25% les émissions de particules PM10 et de 30% celles de particules PM2.5. Un effet jugé insuffisant par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui a annoncé mardi 25 juin, pour cette raison, l'extension de l'interdiction aux véhicules Crit'Air 3.





Une étude publiée en septembre 2018 par le même organisme a modélisé l'impact de la création de la future "zone de basse émission" (ZBE), c'est-à-dire l'interdiction définitive, en journée, des véhicules les plus polluants (Crit'Air 4, 5 et non classés), dans l'agglomération parisienne (mesure prévue à Paris au 1er juillet prochain). D'après le scénario retenu, une telle mesure entraînerait une baisse limitée du trafic routier (- 0.5% dans l'agglomération, et - 2.5% à Paris intramuros). Mais elle permettrait de réduire de 20% les émissions d'oxydes d'azote, de 10 à 15% pour les particules fines, de 18% pour le benzène et de 2% pour le CO2. Cette limitation de trafic réduirait de 25% la population directement exposée au dépassement des valeurs limites en oxydes d'azote (soit 410.000 personnes en moins) à Paris, et de 33% dans l'agglomération. Enfin, la création d'une ZBE permettrait un renouvellement accéléré du parc automobile.