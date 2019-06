La circulation différenciée fonctionne-t-elle vraiment ?

À Lyon, à Annecy et à Paris, le message sur la restriction de la circulation pour ce mercredi 26 juin est mal passé. Des véhicules à vignettes 3, 4 ou 5, théoriquement interdits, circulaient encore. Parmi eux, certains ont ignoré l'interdiction, d'autres l'ont mal comprise. Il n'y a pas encore eu beaucoup de verbalisation, mais plus de pédagogie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.