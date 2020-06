La "clé d'étranglement" maintenue dans l'attente d'une technique d'interpellation alternative

Autrement dit, "la technique dite de 'l'étranglement' continuera d'être mise en oeuvre avec mesure et discernement", écrit la DGPN, "et sera remplacée au fur et à mesure de la formation individuelle dispensée, sur la base des résultats du groupe de travail".

Ce "groupe de travail" mentionné dans ce courrier doit rendre ses conclusions d'ici le 1er septembre prochain, selon cette note, et doit réfléchir à une "technique de substitution" à cette méthode très controversée et soupçonnée d'être la cause de plusieurs décès en France, dont celui d'Adama Traoré, interpellé le 19 juillet 2016. Les syndicats de police ont quant à eux manifesté leur opposition à la suppression de cette pratique et se rassemblent d'ailleurs toujours, un peu partout en France, pour lâcher leurs menottes en signe de protestation.