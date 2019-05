La commune de Wittes célèbre le 8 mai

Le 74ème anniversaire de la victoire de 1945 est célébré ce 8 mai 2019. Des cérémonies de commémoration sont organisées un peu partout dans l'Hexagone à la mémoire des Braves. A Wittes, dans le Pas-de-Calais, la mémoire perdure. Les enfants ont lu des textes émouvants pour rendre hommage aux vétérans et aux soldats patriotes. Une transmission de patrimoine à la jeune génération réussie.



