La contrefaçon : le vrai du faux

Quatre Français sur dix ont déjà acheté un produit contrefait sans le savoir, en passant de plus en plus par internet. Mais la contrefaçon concerne-t-elle uniquement les produits de luxe ? Provient-elle principalement de la Chine ? Les entreprises copiées subissent-elles de lourds préjudices ? Annie Bazar répond à toutes ces questions pour nous.



