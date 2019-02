La Cour des comptes demande à l'EFS de réfléchir à l'indemnisation des donneurs de plasma, hors de question pour les syndicats

Pour cela, la Cour des comptes explique que l'EFS pourrait s'appuyer sur une directive adoptée en 2002 par l'Union européenne, qui permet aux Etats membres de prendre "les mesures nécessaires pour encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants sanguins proviennent de ces dons". "Les marges laissées par la définition européenne du don éthique par rapport à la réglementation et la pratique françaises pourraient être utilisées. En effet, les exigences posées par la loi française en matière de don éthique sont plus restrictives que les recommandations des autorités européennes et que les pratiques de plusieurs pays européens qui se réclament également du don éthique. L’OMS, qui prône le don altruiste, volontaire et non rémunéré, indique que si les donneurs ne doivent pas tirer bénéfice financier du don, ils ne doivent pas non plus subir de pertes financières en résultant liées notamment aux frais de transport ou à des pertes de salaire", lit-on dans le rapport.





La directive européenne a déjà été reprise par de nombreux pays européens se réclamant également du don éthique pour accorder des indemnisations monétaires limitées à la couverture des frais engagés. Ainsi en Italie, un salarié obligé de manquer quelques heures de travail pour effectuer un don continue à percevoir sa rémunération. En Suède, les dons d'aphérèse sont indemnisés entre 7,5 et 10 euros sous la forme de chèques cadeaux. En Allemagne, les collectes réalisées par des organismes publics ou privés donnent lieu à des indemnisation pouvant atteindre 25 euros pour un don de sang total et entre 12 euros pour un don de plasma et 45 euros pour un don de plaquettes. En Autriche, les donneurs de plasma perçoivent jusqu’à 25 euros. En France, les frais de déplacement sont indemnisés uniquement à la demande du donneur et dans la limite de 7 €, même lorsqu'ils sont plus élevés.