La crèche collective pour chiens à Vic-sur-Seille connaît un franc succès

Voyant le manque de structures d'accueil de courte durée pour les chiens, Christelle Juville a eu l'idée de créer une crèche collective. Pour 25 euros la journée, les chiens sont logés, nourris et choyés. Elle s'en occupe comme une nounou au plus grand bonheur de leur maître. Le succès est tel que Christelle va ouvrir d'autres crèches collectives dans le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.