La crise sanitaire booste les actes de générosité auprès des jeunes

Vous l'avez vous-même constaté, la crise que nous vivons suscite chaque jour de nouveaux élans de solidarité. Elle booste même la générosité. Fait étonnant, les jeunes donnent plus d'argent que leurs aînés. Depuis le début de l'épidémie, ils multiplient les appels aux dons et les cagnottes en ligne pour soutenir les associations.



