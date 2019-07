La croissance de la France a ralenti à 0,2% au deuxième trimestre selon l'Insee

Quel que soit le chiffre final, "on devrait rester sur un rythme peu élevé", prévient Emmanuel Jessua, directeur des études de l'institut Rexecode à l'AFP. "La dynamique intrinsèque de l'économie française demeure faible", car "marquée par de faibles gains de productivité", insiste-t-il. En cause également, "le contexte global" marqué par les tensions commerciales avec les États-Unis et par un net ralentissement de la croissance dans la zone euro. "Cela pèse forcément sur le climat conjoncturel français", ajoute M. Jessua.





Sur l'ensemble de 2019, l'Insee prévoit une croissance de 1,3%, légèrement supérieure à la moyenne de la zone euro (1,2%). Ce chiffre est conforme à la prévision du FMI et de la Banque de France, mais plus faible que l'objectif du gouvernement, qui parie sur 1,4%.