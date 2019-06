La croissance révisée à la baisse

La Banque de France a encore revu sa prévision de croissance à la baisse à 1,3% en 2019 et 1,4% en 2020. Elle affirme qu'il s'agit d'un entassement et non d'un ralentissement. Un recul qui s'explique notamment par les tensions commerciales qui pèsent sur la croissance mondiale et les incertitudes sur le Brexit. Dans le pays, tous les économistes se demandent où sont passés les gains de pouvoir d'achat. Jusque-là, ces derniers sont largement passés à l'épargne et non à la consommation. Concernant le chômage, Emmanuel Macron pourrait-il atteindre ses objectifs ?



