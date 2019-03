"La danse pour les filles, le foot pour les garçons" : dans le sport, les stéréotypes ont la vie dure

Il est intéressant de constater que même si ces conceptions genrées du sport se perpétuent, un certain nombre de sondés sont conscients des obstacles imposés dans la société par les stéréotypes. Ainsi, le sondage indique que 13% des parents estiment qu'il est plus compliqué pour une jeune fille de "devenir une championne". Pour 58% de ces personnes, ses performances seraient moins médiatisées, tandis que pour 44% d'entre elles, une fille aurait plus de mal à trouver des financements, des sponsors. Enfin, ils sont 28% à penser qu'il y a moins de disciplines ouvertes aux filles. D'ailleurs, malgré leurs propres idées reçues fortement intériorisées, 84% des personnes sondées trouvent que le sport est un milieu encore trop macho.