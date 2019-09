La durée de vie des trottinettes en libre-service est-elle seulement de 28 jours ?

À LA LOUPE – Soumises à rude épreuve par les usagers, parfois même jetées dans des cours d'eau, les trottinettes en "free-floating" sont-elles condamnées à une durée de vie de quelques semaines, comme l'a laissé entendre un média américain ?

Pour en arriver à ce chiffre, Quartz s'est penché sur des données publiques, communiquées par l'entreprise Bird lors de son implantation à Louisville, une ville du Kentucky. L'analyse porte sur une période de cinq mois, entre août et décembre 2018. Une fois l'article publié, des médias français ont relayé les résultats, à l'instar de Libération qui reprenait quelques jours plus tard ces "28 jours" sur son site .

Start-up suédoise, VOI s'est implantée en France, aux côtés des Lime et autres Bird. Son directeur général, Lucas Bornert, explique qu'à l'été 2018, "nous en étions encore aux prémices de cette activité, et les véhicules mis en service à l'époque étaient encore dérivés de ceux proposés au grand public. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis."

Quelles que soient les marques contactées, toutes insistent sur les évolutions subies pas les trottinettes dans les derniers mois, semaines, voire jours. Il n'est pas rare dans le secteur de voir un opérateur lancer un troisième modèle différent en moins d'un an, avec à chaque fois son lot d'évolutions. Chez VOI, on lance ces jours-ci une nouvelle version, "avec aucun câble exposé, des pièces conçues pour être au maximum interchangeables…" La tendance, explique Lucas Bornert, est aux "véhicules plus lourds, plus massifs. Regardez chez tous les opérateurs, tous les modèles ont pris 30-40% de masse. Pour le nôtre, nous avons opté pour des matériaux plus résistants : j'aime bien l'appeler le tank."

Arrivées un peu plus tardivement à Paris, les trottinettes Jump (lancées par Uber), misent sur une expérience dans le domaine du vélo en libre-service. "D'un modèle classique [similaire à ceux proposés au grand public, NDLR], nous sommes passés à un nouveau conçu en interne, avec des roues plus hautes, un cadre plus large où poser ses pieds, et équipé de freins manuels comme ceux des vélos", note Louise Pasin, la responsable communication de la marque. "En 2020, poursuit-il, Jump prévoit une nouvelle évolution matérielle, avec des trottinettes équipées de batteries amovibles, un système éprouvé sur ses vélos et qui permet d'éviter de transporter les véhicules jusqu'à des points de recharge."

Du côté de Lime, l'un des poids lourds du secteur, on explique que la durabilité des modèles se trouve "au cœur du modèle économique". Arthur-Louis Jacquier, le manager général de l'entreprise à Paris assure que "pour pouvoir maintenir la plus longue durée de vie possible", il est indispensable de "se pencher sur la trottinette elle-même", d'où une équipe de 80 personnes dont la mission est de développer des modèles résistants et fonctionnels.