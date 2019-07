La fac de Nanterre utilise-t-elle la photo d'Emmanuel Macron sur ses cartes d'étudiant ?

La manipulation viendrait donc d'une fac partenaire, et non de la plateforme nationale. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un montage. Et effectivement, contactée, la fac de Paris Nanterre plaide l'erreur. "C'était un document de test initial, pas du tout destiné à être diffusé, qui a été transmis par erreur de manipulation" nous précise le directeur de cabinet de l'université. Et d'ajouter qu'un nouveau mail plus opportun est parti : "Le bon document est maintenant transmis."