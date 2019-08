La Fédération nationale des chasseurs porte plainte contre Super U après le départ de deux gérants pour un Safari-chasse

Sur l'idée que les photos de ce couple souriant auprès de cadavres d'animaux ont pu choquer certaines personnes, Willy Schraen répète son incompréhension la plus totale. "Non à vrai dire je ne vois pas pourquoi cela dérange", admet-il. "Ils sont contents de les avoir trouvés et de les avoir tués et ils prennent une photo souvenir, je ne vois pas le problème. Encore une fois c’est une activité légale", insiste le Président de la FNC.





La légalité de cette chasse est une raison pourtant jugée insuffisante par certains adhérents de la Fédération. Sur leur page Facebook, les avis se contredisent sous l'annonce de la décision de porter plainte contre les magasins U. Certains concèdent réprouver la chasse de ces animaux exotiques mais estiment que "les chasseurs doivent se serrer les coudes". D'autres marquent carrément leur désaccord et demandent à la FNC de se positionner contre la chasse-safari. Comme Marc Chorro, qui commente : "Je suis chasseur depuis mes 16 ans, j'en ai 67, j'ai toujours aimé la chasse mais je ne vois pas l'intérêt et la raison d'aller tuer des lions des hippopotames des buffles. Pour moi c'est de l'ego surdimensionné et je ne pense pas que cela arrange la chasse en France". Des propos qui ont déclenché chez les chasseurs autant d'approbations que de contre-arguments.