La fibre optique change-t elle vraiment la vie professionnelle ?

Dans trois ans, 80 % des foyers français seront connectés au reste du monde grâce à la fibre. Des débits 50 fois plus rapides que ceux permis par l'ADSL, l'internet actuel. Dans le milieu professionnel, en l'absence d'une connexion très haut débit, la gestion des fichiers informatiques, des imprimantes en réseau ou encore des mails clients prend un temps beaucoup plus long.



