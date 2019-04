La foule se recueille devant Notre-Dame : "Toute la nuit j'ai regardé les tours, pensant qu'elles allaient s'effondrer"

"Il va nous falloir des renforts pour gérer les piétons, car il y a beaucoup de monde, et ça continue d'affluer", avertit ce mardi matin un agent de la ville de Paris chargé avec d'autres de faire respecter le périmètre de sécurité mis en place sur l'île de la Cité. Dès le début de l'incendie et le retentissement des sirènes dans le bâtiment, lundi, les curieux, les touristes et les voisins s'étaient massés autour du monument historique. Depuis, autour de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris., la foule n'a jamais quitté les lieux.





Certains ne peuvent s'arrêter de pleurer, d'autres sont envahis par la tristesse. Sidération et consternation sont sur tous les visages. "Je ne peux pas y croire", murmure Marie, 87 ans, qui vit à deux pas du monument. Comme des centaines d'autres, cette octogénaire est venue voir les dégâts, et elle est une des rares à ne pas immortaliser cette "catastrophe", téléphone portable à la main.