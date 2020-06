La France compte-t-elle vraiment 5 millions de personnes riches ?

En France, notent les auteurs de ce rapport, "les riches sont aussi nombreux que les pauvres", une "coïncidence étonnante" qui fait partie des conclusions réalisées à l'issue de ces travaux, et qui "permettent d’avoir une vision globale de la distribution des revenus dans notre pays", comme le souligne l'Observatoire. Pour autant, ce chiffre de 5 millions de personnes, s'il est percutant et facile à retenir, mérite d'être nuancé. Difficile en effet de dresser une définition ferme et définitive de la richesse.

Pour compléter cette photographie de la société, l'Observatoire des inégalités s'est aussi penché sur le patrimoine des Français. Il s'agit en effet d'un autre indicateur permettant de mesurer la richesse, et le constat dressé a été le suivant : dix millions de personnes vivent au sein de ménages qui possèdent plus du triple du patrimoine médian, soit une fortune d’au moins 490.000 euros. Là encore, des disparités s'observent et méritent d'être signalées, comme le fait que l'âge soit un critère déterminant. Un aspect dont les moyennes ne permettent pas de rendre compte.

L'Insee, maîtresse de la statistique en France, se situe-t-elle sur des standards similaires lorsqu'il s'agit d'évaluer la richesse ? Pas forcément. Avant toute chose, il faut préciser qu'elle n'en donne aucune définition, mais utilise tout de même quelques référentiels dans ses travaux. Les personnes considérées comme aisées, pour l'institution, se situent ainsi 1,8 fois au-dessus du niveau de vie médian. Cela correspond peu ou prou aux 10% les plus riches de la population.

Lorsque l'Insee se penche sur les Français "à très hauts revenus", en revanche, elle ne s'intéresse plus qu'au 1% le plus riche de la population. Un peu plus de 600.000 personnes dans l'Hexagone, donc, qui vivent presque pour moitié en Île de France. "Il s'agit plus fréquemment de couples sans enfant ou de ménages dont au moins un membre a plus de 60 ans", souligne l'Institut de la statistique, qui leur a consacré une publication en mai dernier.

En résumé, il est toujours délicat de donner une définition stricte de la richesse. L'Observatoire des inégalités assume d'avoir fait le choix d'inclure toutes les personnes dont le niveau de vie était deux fois supérieur à celui médian, mais d'autres points de vue sont possibles sur une telle question. Lorsqu'elle s'intéresse aux très hauts revenus, l'Insee fait pour sa part le choix de se focaliser sur le 1% de Français les plus riches, ce qui ne concerne alors plus 5 millions de personnes, mais environ 650.000.