La France des solutions : des immeubles vacants pour les SDF à Marseille

À Marseille, les associations et les collectivités se sont associées dans un projet d'un nouveau genre. Il s'agit de rénover un immeuble inoccupé pour accueillir les sans domicile fixe. Principale différence avec les structures existantes, ils peuvent y rester le temps nécessaire pour trouver un logement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.