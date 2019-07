La France des solutions : du pêcheur au consommateur

Nous sommes allés voir des pêcheurs du Grau-du-Roi, dans le Gard. Ils se sont lancés comme nouveau défi de pouvoir livrer leurs poissons partout dans l'Hexagone en moins de 24 heures et surtout au juste prix. Pour eux, l'objectif est de court-circuiter les intermédiaires et de mieux rémunérer les travailleurs de la mer.



