La France des Solutions : en visite au Rezo de Mulhouse

Au Rezo de Mulhouse, plusieurs personnes viennent partager leurs savoirs entre elles. Ici comme ailleurs, le mot clé est "réciprocité". Chacun est alternativement offreur et demandeur. Diverses activités sont proposées dans le Rezo : cours de langues, arts martiaux, couture, etc. L'objectif étant d'apprendre en apprenant aux autres.



