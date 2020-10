La France des solutions : l’association "Pharma solidaires" à l'assaut du gâchis dans les pharmacies

Une association créée par un jeune pharmacien, le docteur Sami Tayb-Boulahf, a décidé de collecter les invendus, notamment en parapharmacie, pour les redistribuer ensuite à ceux qui en ont besoin. L’idée lui est venue au cours de son premier remplacement dans une officine parisienne, en y découvrant un gâchis édifiant de produits de parapharmacie. Il a d’abord commencé par distribuer des kits d’hygiène aux sans-abri vivant dans les rues de Paris. Puis il a mis en place une structure associative, qui a déjà répondu présente au plus fort de la crise sanitaire : "Pharma solidaires".

Sami Tayb-Boulahfa souligne que son association manque encore de moyens et de partenaires. "Nous travaillons actuellement avec une petite dizaine de pharmacies sur la France. Si les 22.000 pharmacies françaises rentraient dans le dispositif, on arriverait à des quantités faramineuses de produits qui pourraient être réutilisés", assure-t-il. Depuis 2019, "Pharma solidaires" a déjà distribué plus de 200 équipements médicaux, plus d’un millier de produits d’hygiène et plus de 30 tonnes de lait.