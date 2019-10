La France des solutions : la tendance du "réparer soi-même"

JT 20H - Pendant longtemps, les appareils électroménagers en panne finissaient à la poubelle. Mais désormais, le phénomène du "réparer soi-même" séduit de plus en plus, et pas seulement pour des questions financières.

Four, casque audio, ordinateur portable... Nous sommes de plus en plus nombreux à choisir de réparer nous-même nos appareils électroménagers endommagés, plutôt que de le jeter. Une action qui permet de faire des économies, mais qui procure également une satisfaction personnelle. C'est le cas de Blanche Niret. Assistée par un bénévole de l'association Repair Café Paris, elle a redonné vie à son autocuiseur qui ne fonctionnait plus.



