La France est-elle suffisamment protégée des importations ?

Une question se pose : augmenter massivement les droits de douane a-t-il permis aux Etats-Unis de protéger leur économie ? Donald Trump assure que oui. Parmi les produits que nous avons sélectionnés, plusieurs d'entre eux sont concernés par les nouvelles taxes. Par exemple, les tablettes tactiles chinoises sont désormais taxées à hauteur de 25% à leur entrée sur le territoire américain.





Les premières surtaxes douanières furent mises en place par Donald Trump en juillet 2018. Pourtant, depuis, le déficit commercial entre les Etats-Unis et la Chine s'est aggravé de 11% par rapport à 2017. Le président américain se défend, il ne s'agirait que d'une période de transition, le temps que l'économie américaine retrouve plus d'autonomie vis-vis-vis de l'Empire du milieu. La Maison Blanche reste cependant positive : le chômage est son niveau plus bas niveau historique et les prix à la consommation n'ont pas augmenté malgré les surtaxes. Trump assure que ce sont les exportateurs chinois qui supportent les nouvelles taxes.





A noter que si l'Union européenne n'a pas de tarifs particuliers envers les Chinois, elle applique pourtant une politique de surtaxe douanière... contre les Etats-Unis. En réponse aux taxes contre l'acier et l'aluminium européens décidées par Donald Trump en 2018, Bruxelles a ainsi établi une liste de biens américains désormais surtaxés, comme des produits agricoles (riz, maïs, tabac…), en acier, ainsi que des véhicules (motos, bateaux…) ou du textile. Par exemple, les pantalon en jean sont taxés à hauteur de 37%, contre 12% pour le tarif normal.