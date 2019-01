La France lance un plan d'action pour lutter contre les traversées de la Manche par des migrants

L'an dernier, 504 migrants ont cherché à franchir la Manche et 276 d'entre eux sont parvenus à atteindre les eaux et côtes britanniques. Pour l'éviter, la France a lancé ce vendredi 4 janvier un "plan d'action" qui doit "nous permettre de mettre fin à ces traversées (...) non seulement illégales mais par ailleurs extrêmement dangereuses" a expliqué le ministère de l'Intérieur. "C'est notre intérêt, comme celui du Royaume-Uni, de tout mettre en oeuvre pour ne pas laisser se développer de nouvelles filières qui seraient susceptibles d'attirer à nouveau des migrants irréguliers sur notre littoral".





Le "plan zonal et départemental" repose sur cinq axes, avec un renforcement de la coordination entre les forces police/gendarmerie du Nord et du Pas-de-Calais d'une part, et des moyens en mer du Nord et dans la Manche (douanes, marine nationale, gendarmerie maritime). Ces moyens "ont été renforcés et mis en alerte pour assurer une surveillance 24h/24 des espaces maritimes", assure le communiqué du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.