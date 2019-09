La France va reconnaître la filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger

D'ici quelques semaines, cela devrait être effectif. Le gouvernement français s'apprête à reconnaître la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, a déclaré ce mardi Stanislas Guérini, délégué général LaRem sur CNews, confirmant une information France Info. Les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger deviendront alors les enfants de ceux qui vont les élever, qu'on appelle les "parents d'intention", précisent nos confrères. Cela concerne les parents hétérosexuels et homosexuels.





"Les enfants deviendraient les enfants du père et de la mère. Aujourd'hui la situation dans laquelle on est est une situation qui est formidablement hypocrite puisque seul le père, donneur de spermatozoïdes, est reconnu et ces enfants sont dans des situations qui sont parfois intimement douloureuses, a dit Stanislas Guérini. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour ces situations et pour ces enfants, pour le droit des enfants qui n'était pas reconnu par leur deux parents aujourd'hui. Je crois que c'était sain de mettre fin à ces situations et de rappeler ce qui est notre engagement".