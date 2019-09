La fraude aux fausses cartes de sécurité sociale ne coûterait pas 14 milliards... mais 140 millions d’euros

ESTIMATION(S) - La fraude associée à des "faux numéros de sécurité sociale" attribués à des personnes nées à l'étranger représenterait 138,6 millions d'euros, selon la commission des Affaires sociales du Sénat, qui dément ainsi le chiffre de 14 milliards avancé dans le débat public.

Le chiffre de 14 milliards d’euros, censé représenter le coût pour l’État de la fraude associée à des "faux numéros de sécurité sociale" attribués à des personnes nées à l'étranger, avait été lâché par l’ex-magistrat financier Charles Prats. Avant d’être repris à de nombreuses reprises dans le débat public, déclenchant une polémique sur fond de bataille de chiffres... Alors la commission des Affaires sociales du Sénat s’est concrètement penché sur le sujet et a rendu un premier rapport en juin, évaluant le préjudice à un montant compris entre 200... et 802 millions d’euros. Elle en a livré un nouveau, lundi, qui permet d’affiner l’estimation à une fourchette entre 117 et 138,6 millions d'euros.