La frénésie autour des festivals français

Durant l'été, on compte près de 6 000 festivals dans le pays cette année 2019. Il est à noter qu'à la différence d'un concert, un festival est plus accessible et plus convivial. De plus, les élus locaux veulent que ces événements se déroulent pour montrer qu'il n'y a pas uniquement que Paris. Toutefois, l'envers du décor est moins rose que peut laisser paraître cette festivalisation de la culture française. Outre la concurrence, les spectacles et autres animations n'arrivent pas toujours à remplir. Or, il faut un taux de remplissage élevé pour que ces événements soient rentables. Quels en sont les enjeux ? Quid du volet touristique ?



