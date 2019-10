La fréquentation des cures thermales du Mont-Dore en hausse

JT 13H - Au moins 600 000 Français profitent chaque année des cures thermales, notamment pour une remise en forme avant l'hiver. Dans les thermes du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), les curistes sont de plus en plus nombreux.

Depuis 200 ans, les thermes du Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme, attirent de nombreux curistes. L'eau minérale et les gaz thermaux soulagent et permettent de traiter différents maux, notamment ceux des voies respiratoires et de rhumatologie. Une cure thermale, quant à elle, dure en moyenne 18 jours avec quatre à six activités ou soins en plus au programme. Cette année, la fréquentation des thermes du Mont-Dore est particulièrement élevée grâce à une internalisation médicalisée et diverses rénovations.