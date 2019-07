La gare de Limoges retrouve une partie de sa déco d'antan

Les amoureux du patrimoine pourront découvrir la gare de Limoges dans ses allures des années 70, du moins en partie. Disparus il y a maintenant 40 ans, plusieurs éléments Art déco ont été retrouvés dans une grange de la Haute-Vienne. Des boiseries, une carte touristique et une mosaïque en porcelaine, ont été sauvées et cachées dans un wagon par un cheminot d'antan. Après leur restauration, l'ensemble sera remis dans le hall de la gare. L'installation est attendue pour l'année 2020.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.