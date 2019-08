La grande braderie de Lille, le rendez-vous incontournable de l'année

Les milliers de bradeurs attendent ce moment depuis des mois. Dès la dernière semaine du mois d'août, les organisateurs sont à pied d'œuvre pour être fin prêt pour la grande braderie de Lille. Côté visiteurs, la plus grande braderie du monde en attend près de deux millions. Ces derniers sont la clé de son succès.



