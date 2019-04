La Grande confrontation : une place en Ehpad pour 1800 euros, c'est possible ?

Alors qu'en est-il précisément ? Un annuaire en ligne existe sur le portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées et l'accompagnement de leurs proches. Une recherche dans les environs de Pau, à cinquante kilomètres à la ronde, nous donne une bonne idée des prix pratiqués dans la région, hors aides départementales. Ainsi, l'établissement le moins cher affiche un prix d’hébergement à 48,82 euros par jour et par personne, pour une chambre seule. A Pau même, un établissement propose, toujours pour une chambre seule, un prix de 51,32 euros par jour et par personne. Enfin, à titre de comparaison, l'Ehpad le plus cher des alentours (et dont le prix est renseigné dans cet annuaire) revient à 115,70 euros par jour et par personne. Il se situe à trois kilomètres de Pau. Une facture qui s'échelonne donc, dans la région, entre 1464,6 et 3471 euros par mois, rien que pour l' hébergement et les repas.





Car à ce prix, il faut encore ajouter le GIR (groupe iso-ressources). Un tarif qui varie en fonction du niveau de dépendance de la personne âgée. Plus la dépendance est forte, plus ce coût annexe est élevé. En revanche, si la personne est considérée comme autonome, elle ne pourra pas bénéficier de l'aide financière départementale. Nos confrères de La République des Pyrénées ont justement mis la main cette semaine sur les tarifs dépendance appliqués dans le Béarn. Ceux-ci peuvent aller de 4 à 30 euros par jour, selon que la personne accueillie soit GIR 5 - 6 (autonome) ou GIR 1 -2 (très dépendante). En se fondant sur ces prix, on arrive donc à un prix total d'accueil dans un Ehpad, autour de Pau, s'échelonnant entre 1654,5 (dans le cas d'une personne autonome) et 4026 euros par mois (dans le cas d'une personne très dépendante), hors aides. A Pau même, ces calculs nous donnent une fourchette allant de 1389 euros par mois (dans le cas d'une personne autonome), à 3317 euros par mois (dans le cas d'une personne fortement dépendante).





Les prix annoncés par François Bayrou sur le plateau de LCI sont donc cohérents avec la réalité du terrain. Ils peuvent néanmoins être très fluctuants en fonction de l'état de la personne accueillie : même à Pau, une personne âgée ou son entourage peut se retrouver à devoir s'acquitter d'une somme d'environ 3000 euros par mois, voire plus, pour loger en Ehpad.