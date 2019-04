La grande saison du pissenlit a débuté

Rien de telle qu'une bonne salade de pissenlit pour faire le plein de vitamine et de bêta-carotène en ce début de printemps. En Moselle, la cueillette a commencé et elle se fait entre amis. Pour repérer les pissenlits, il faut avoir de l'œil et une bonne technique. Avant qu'ils n’atterrissent dans nos assiettes, il faudra les laver plusieurs fois. Les pissenlits s'accompagnent parfaitement d’œufs durs et de lard fermier.



