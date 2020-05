La Haute-Corse en rouge : le résultat d'une mauvaise remontée des données

Rien ne présageait que la Haute-Corse soit placée en rouge. La population, à Bastia ou ailleurs, ne s'attendait à rien de tout ça : "On a beaucoup moins de cas qu'en Corse du Sud et on nous met en rouge", s'étonne cet habitant, masqué d'un bandana. Cette commerçante est également surprise : "Il y en a beaucoup qui se sont dit : 'Mon dieu, ça y est, il y a plus de cas que prévu. Mais après réflexion, on a vite compris qu'il y avait une erreur".