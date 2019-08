La Journée des oubliés des vacances fête ses 40 ans

Pendant l'été, de nombreux enfants n'ont pas la chance de partir en vacances comme les autres. Pour leur donner un peu de joie et leur faire vivre des moments inoubliables, le Secours populaire a créé l'opération Journée des oubliés des vacances qui fête, ce 21 août 2019, ses 40 ans. Cette année, 5 000 enfants de la région parisienne ont pu découvrir Deauville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.