Campagne anti-IVG et anti-PMA : la justice demande que les affiches polémiques soient réinstallées

La campagne en cause met en avant un slogan, "la société progressera", y ajoutant, selon les cas, "à condition de respecter la paternité" ou "la maternité" ainsi que "la différence". La maire de Paris, Anne Hidalgo a exprimé sur Twitter son "très grand étonnement face à cette décision" du tribunal. "J’encourage #Mediatransports à user de toutes les voies de droit possibles pour qu’il soit mis définitivement fin à cette campagne", ajoute-t-elle.

C'est Alliance Vita qui a fait part de cette décision, samedi, dans un communiqué. Le tribunal saisi en référé "demande à la régie Mediatransports de replacer les deux affiches (de soutien à la paternité et à la maternité) qu’elle avait retirées jeudi 2 janvier sans préavis, et sans même alerter l’association", indique-t-elle.

Les affiches polémiques pourraient bientôt réapparaître dans les transports franciliens. Alors qu'une campagne controversée de l'association Alliance Vita, qui milite notamment contre l'avortement et la procréation médicalement assistée (PMA), avait été retirée par la régie Mediatransports, la justice a en effet ordonné que les visuels en cause soit réaffichés.

Le 2 janvier, la maire de Paris s'était dite "choquée et indignée" par cette campagne et avait interpellé Mediatransports, régie spécialisée dans l'affichage dans les gares ferroviaires, stations de métros et arrêts de bus.